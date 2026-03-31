سفير الإمارات عن لقائه بالطيب: لحظاتٌ ثرية استمعتُ خلالها لرؤى عميقة تعكس مكانة الأزهر

عبر سفير الإمارات لدى مصر حمد الزعابي، عن سعادته بلقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر.

وقال الزعابي عبر حسابه على منصة «إكس»: «سعدتُ اليوم بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر في لقاءٍ تجلّت فيه معاني الحِكمة وسموّ الرسالة، حيث دار الحديث في أفقٍ رحبٍ من الفكر المستنير حول قيم الاعتدال وترسيخ مبادئ التعايش والسلام بين الشعوب».

وأضاف: «كانت لحظاتٌ ثرية استمعتُ خلالها إلى رؤى عميقة تعكس مكانة الأزهر الشريف ودوره الريادي في نشر الوسطية، وتعزيز خطابٍ إنسانيٍّ جامعٍ يُعلي من شأن الرحمة والتسامح».

وتابع: «لقاءٌ يفيض وقارًا وإلهامًا، ويترك في النفس أثراً عميقًا، ويجدد العزم على المضي نحو عالمٍ أكثر سلاماً و تفاهماً، تُصان فيه الكرامة الإنسانية والحِوار الهادف كجسرٍ للتقارب بين الشعوب والثقافات».

وكان شيخ الأزهر قد استقبل السفير الإماراتي المتحدة لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، رحب شيخ الأزهر بالسفير الإماراتي، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط الأزهر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده هذه العلاقات من تطورٍ مستمرٍّ في مختلف المجالات.

وجدد الطيب، إدانة الأزهر للاعتداءات غير المبررة على المنشآت المدنية بدولة الإمارات والدول الخليجية ودول المنطقة، وتعريض المدنيين للخطر.

من جانبه، عبَّر السفير الإماراتي عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، وتقدير بلاده لجهود الأزهر في نشر صحيح الدين وتعزيز ثقافة السلام العالمي والأخوة الإنسانية.