التلفزيون الرسمي السوري: سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق، ولم تُعرف طبيعتها بعد.

جاء ذلك في نبأ عاجل ورد على التلفزيون الرسمي، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، بأن منطقة الشرق الأوسط تتعرض لظروف تاريخية، موضحًا: "منذ اللحظة الأولى حاولنا النأي بسوريا بعيداً عما يجري من توترات في المنطقة".

وأضاف الشرع، خلال جلسة حوارية بالمعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن: "إسرائيل تعاملت مع سوريا بشكل سلبي، وحاولنا من خلال الحوار والنقاش الوصول إلى نقاط جيدة، لكن في اللحظات الأخيرة تغير كل شيء"، معتبراً أن "من واجب الدولة السورية حماية حدودها".

وتابع: "نحن دفعنا ضريبة تدخل حزب الله في سوريا، وكنا حريصين على عدم وصول الصراع إلى لبنان"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية.