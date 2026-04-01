رئيس الحكومة العراقية يبحث خطط تطوير المعابر الحدودية مع سوريا

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا كرس لوضع الآليات والتسهيلات اللازمة لدخول البضائع ولاسيما الغذاء والدواء عبر المنافذ الحدودية المشتركة مع سوريا بما يتلاءم مع الظروف التي تشهدها المنطقة.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن السوداني ترأس إجتماعا كرس لبحث ملف المنافذ الحدودية الثلاثة مع سوريا "ربيعة والقائم والوليد"، بحضور وزير التجارة ورئيس هيأة المنافذ الحدودية والمستشار الخاص بشئون المنافذ في الحكومة العراقية ومديري المنافذ وإطلع على سير تنفيذ الإجراءات المتخذة بعمل المنافذ الثلاثة وتطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم موارد الدولة.

ومن جانب أخر، صرح محافظ الأنبار عمر مشعان دبوس اليوم، بأن الحكومة المحلية في محافظة الأنبار ماضية في تأهيل منفذ الوليد الحدودي مع سوريا وتنفيذ خططها لإعادة الحياة إلى الشريط الحدودي مع سوريا وتحويله إلى محور اقتصادي فاعل لما يحمل بعدا استراتيجيا في دعم ملف الطاقة إذ يمكن أن يتحول إلى ممر حيوي لتصدير النفط والغاز العراقي نحو الأسواق الإقليمية عبر الأراضي السورية.

وقال خلال تفقده المعابر الحدودية مع سوريا والأردن وافتتاحه عدة مشاريع لتطوير هذه المعابر، إن "هذه الخطوة هي ضمن رؤية الحكومة المحلية في الأنبار لإعادة تفعيل المنافذ الحدودية وتعزيز موقع المحافظة كمركز اقتصادي والخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة النقل البري وربط العراق بمحيطه الإقليمي".

ويعمل العراق، حاليا على تأمين المنافذ البرية مع كل من سوريا والأردن وتركيا لتوسيع دائرة التعاملات التجارية بعد إغلاق مضيق هرمز جراء الصراع الدائر حاليا بالمنطقة لسد متطلبات التجارة وضخ النفط الخام بكميات محدودة جدا بالاستفادة من الطفرة الكبيرة من أسعار النفط الخام في العالم لتامين موارد لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي.