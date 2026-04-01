11 شهيدا و32 جريحا إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد 11 شخصًا وأصيب 32 آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة اللبنانية، في بيان، إن غارة إسرائيلية على بلدة صريفا "قضاء صور" أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة عشر آخرين بجروح.

وأكد المركز استشهاد مسعف، وجرح اثنين آخرين إضافة إلى إصابة أحد عشر مدنيا بجروح في غارة على بلدة كفرا قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، باستشهاد أكثر من 5 أشخاص في بلدة النجارية، فيما استشهد شخصان في غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة جبشيت جنوبي لبنان.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1268 شهيدًا و3750 مصابا، وفقا لآخر حصيلة رسمية.