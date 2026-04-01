أعلنت وزارة الدفاع الروسية فقدان الاتصال بطائرة نقل عسكرية من طراز أن-26 خلال قيامها برحلة مجدولة فوق شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن مقتل 29 راكبا وفردا من أفراد الطاقم.



وقالت الوزارة في بيان: "في 31 مارس حوالي الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، أثناء قيام طائرة النقل العسكرية أن-26 برحلة مجدولة فوق شبه جزيرة القرم، فقد الاتصال بها".

وأضافت الوزارة في بيان آخر: "عثرت فرقة البحث والإنقاذ على موقع تحطم الطائرة أن-26. ووفقا للتقرير الوارد من الموقع، لقي ستة من أفراد الطاقم و23 راكبا كانوا على متن الطائرة مصرعهم".

وتابع البيان أن "السبب الأولي للكارثة هو عطل فني"، مشيرة إلى أن لجنة مختصة من وزارة الدفاع تعمل حاليا في موقع التحطم للوقوف على ملابسات الحادث.

وأفاد مصدر من موقع الحادث لوكالة "ريا نوفوستي" أن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في شبه جزيرة القرم اصطدمت بجرف صخري.