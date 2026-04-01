حارس برشلونة: حلم الطفولة تحقق بمشاركتي في ودية مصر

أبدى جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة ومنتخب إسبانيا سعادته الغامرة بالمشاركة في المباراة الودية أمام مصر، مساء الثلاثاء، في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قال جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية عقب اللقاء "لا أصدق أنني شاركت لأول مرة بقميص المنتخب، إنه حلم راودني منذ أن بدأت لعب كرة القدم في طفولتي. أنا سعيدٌ للغاية بهذا الإنجاز وبالجهد الذي بذلته للوصول إلى هنا".

وبشان تعرضه لصافرات الاستهجان في ملعب إسبانيول معقل فريقه السابق عند مشاركته بديلا في الشوط الثاني، أضاف حارس برشلونة "إنه أمر ثانوي، كنت في قمة تركيزي وحماسي، وممتن كثيرًا لمن صفقوا لي".

وبسؤاله هل كان يعلم بمشاركته في المباراة، أجاب "علمت بذلك في فترة الاستراحة عندما طالبني المدرب بإجراء عمليات الإحماء، ولكن لم أتأكد إلا بمشاركتي بالفعل".

وختم جوان جارسيا "طالما تواجدت في القائمة الأولية، فأنا مؤهل للمشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم، يتبقى فقط مواصلة العمل بجدية مع فريقي لأكون جاهزًا حال استدعائي في الصيف".

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في المجموعة الثامنة لمونديال 2026 التي تضم أوروجواي والسعودي وكاب فيردي، بينما ستلعب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزلندا.