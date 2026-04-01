جريمالدو: منتخب مصر أرهقنا

أكد الإسباني أليخاندرو جريمالدو، ظهير أيسر باير ليفركوزن الألماني، أن منتخب بلاده عانى كثيرا خلال المباراة الودية أمام مصر، التي انتهت بالتعادل السلبي، مساء الثلاثاء في إطار استعداد الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قال جريمالدو "واجهنا صعوبة في الشوط الأول، كنا متأخرين في اللعب، لم نحرك الكرة بسرعة، كما أن المنافس أرهقنا، ولكن استعدنا إيقاعنا في الشوط الثاني، لكن من المؤسف أننا لم نستغل فرصنا".

وأشار في تصريحات أبرزتها صحيفة (آس) "لقد سنحت لي فرصة لتسجيل هدف من ركلة حرة في الدقائق الاخيرة، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة ويد الحارس، والآن علي التفكير في كأس العالم".

وختم "أنا سعيد بالتواجد في صفوف المنتخب مع أفضل لاعبي العالم، فالأجواء رائعة، أتعلم منهم كل يوم. حان الوقت للتركيز على كأس العالم وتقديم أداء جيد. لدينا فرصة كبيرة".

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في المجموعة الثامنة لمونديال 2026 التي تضم أوروجواي والسعودي وكاب فيردي، بينما ستلعب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزلندا.