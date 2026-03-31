طالب ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بترحيل يائير نتنياهو من الولايات المتحدة، وإرساله للمشاركة في الحرب ضد إيران.

وقال بانون، وهو من أبرز الشخصيات في حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (ماجا): "نجل نتنياهو في ميامي، يجب طرده غدًا"، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وأضاف: "أين وزارة الأمن الداخلي؟ أرسلوه إلى هناك (الحرب على إيران).. أعطوه زيًا عسكريًا، وضعوه في الصفوف الأولى".

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أثار بقاء يائير (34 عامًا) في الولايات المتحدة، مع تداول صور له في ولاية فلوريدا، وهو يستمتع بشواطئ ميامي، غضب عدد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، الذين انتقدوا عدم عودته للمشاركة في الحرب.

ويعيش يائير في فلوريدا منذ أبريل 2023، بعدما تعرض لانتقادات من والده بنيامين نتنياهو، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى دعاوى قضائية وأحكام بغرامات، بتهم التشهير والإهانة.

وكان قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة 32 شهرًا، دون أن يشارك في تدريبات أو مهام قتالية، وفقًا لإذاعة "مونت كارلو الدولية".