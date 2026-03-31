ناسا تستعد لإطلاق أول رحلة لرواد فضاء إلى القمر منذ عقود وسط ظروف مناخية مواتية ودون مشكلات فنية

بعد أسابيع من تسرب الوقود ومشكلات فنية أخرى، تستعد وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الثلاثاء، لبدء العد التنازلي بدون مشكلات، عشية أول رحلة لرواد فضاء إلى القمر منذ أكثر من نصف قرن.

وأفاد المسئولون، بأن الصاروخ القمري في حالة جيدة على المنصة، والطقس يبدو واعدا. وقدر خبراء الأرصاد احتمالات الظروف المواتية بنسبة 80%.

وقال جيف سبولدينج، كبير مديري الاختبار: "الجميع متحمسون للغاية ويدركون أهمية هذا الإطلاق".

وسيصبح رواد الفضاء الأربعة المشاركون في مهمة "أرتميس 2" أول زوار للقمر منذ رحلة أبولو 17 عام 1972. وسيدورون حول القمر دون الهبوط عليه، وسيعودون مباشرة.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ مساء غد الأربعاء وعلى متنه رواد الفضاء الأربعة، وبعد قضاء يوم في مدار حول الأرض، ستدفعهم كبسولة أوريون إلى القمر وللعودة منه.

وستنتهي الرحلة التي ستستغرق نحو 10 أيام بالهبوط في المحيط الهادئ.

وكان من المفترض أن تنطلق مهمة "أرتميس 2" التابعة لناسا في شهر فبراير/شباط الماضي ، لكنها تعثرت بسبب تسرب وقود الهيدروجين.

وتم إصلاح التسرب، ولكن بعد ذلك أصبح خط ضغط الهليوم مسدودا، مما اضطرهم لإعادة صاروخ إطلاق المركبة "أرتميس 2" إلى الحظيرة لإجراء المزيد من الإصلاحات خلال الشهر الماضي.

وعاد الصاروخ إلى منصة الإطلاق منذ أسبوع ونصف، ووصل طاقمه الأمريكي الكندي إلى موقع الإطلاق يوم الجمعة.