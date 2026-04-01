إبراهيم حسن: التعادل بعشرة لاعبين أمام إسبانيا؟ «الدقيقة أمامهم تساوي سنة»

أشاد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر بأداء اللاعبين بعد التعادل السلبي في المباراة الودية أمام إسبانيا، مساء الثلاثاء، في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

صرح إبراهيم حسن عبر قناة أون سبورت 1 "شكر اللاعبين، كانوا رجالًا، وأشكر الجهاز الفني على ما تحقق خلال أربعة أيام في مباراتين قويتين خارج ملعبنا، فالكل كان على أعلى مستوى من التركيز والإرادة، كل مباراة كانت تحديًا".

أضاف "اللعب بنقص عددي أمام إسبانيا لم يكن سهلا، فالدقيقة أمام برشلونة وريال مدريد أو أي فريق إسباني تساوي سنة، وواصلنا الصمود مع احتساب ست دقائق وقت بدل ضائع، فهذه التجارب والمواقف ستفيدنا قبل كأس العالم".

وأشار مدير المنتخب "سنواجه البرازيل، وننسق مع اتحاد الكرة لخوض ودية أخرى في ستاد العاصمة، فالنتائج الإيجابية ستفيدنا أيضًا في التصنيف العالمي، واللاعبون وضعوا أقدامهم على أول خطوة في الاستعداد لكأس العالم بعدم الرهبة من الكبار".

وبسؤاله عن فقدان إسبانيا لصدارة التصنيف العالمي بسبب التعادل أمام مصر، أجاب إبراهيم حسن "هل حدث ذلك؟ أنا أحب إسبانيا، ولكن ليس أكثر من مصر، وأتمنى أن يعودوا مجددًا للصدارة".

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في المجموعة الثامنة لمونديال 2026 التي تضم أوروجواي والسعودي وكاب فيردي، بينما ستلعب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزلندا.