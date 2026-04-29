أبو الغيط: أتمنى التوفيق للزيدي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الأمين العام، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس: "أتمنى لرئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي كل التوفيق في تشكيل ‎الحكومة العراقية الجديدة".

وأعرب عن تطلعه أن تلبي الوزارة طموحات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والرفاهية والإزدهار.

والاثنين، كلف الرئيس العراقي نزار آميدي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب توافق الكتلة النيابية الأكثر عددا "الإطار التنسيقي" على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

وبدأ الزيدي، الأربعاء، أولى خطواته الرسمية لحشد الدعم السياسي لحكومته المرتقبة، في إطار مساعيه لتجاوز عقبات التشكيل الوزاري.

وأجرى الزيدي لقاءات منفصلة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وفق ثلاثة بيانات صدرت عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.



