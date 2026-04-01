أبو ريدة يكرّم رئيس الاتحاد الإسباني ويهديه قميص منتخب مصر

أهدى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، درعًا تذكارية لرافاييل لوزان أبال، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك على هامش المباراة الودية بين منتخبي مصر وإسبانيا، التي أُقيمت اليوم على ملعب «آر سي دي إي» في كورنيلا إل برات بمدينة برشلونة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحرص أبو ريدة على تكريم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأهداه قميص منتخب مصر، تعبيرًا عن خالص تقديره وشكره له، نظرًا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طوال فترة معسكر الفراعنة في إسبانيا.

وبدوره، قام رئيس الاتحاد الإسباني بتسليم أبو ريدة درع الاتحاد وقميص المنتخب الإسباني، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الاتحادين المصري والإسباني، وتأكيدًا على تعزيز واستمرار التعاون الرياضي المثمر خلال الفترة المقبلة.