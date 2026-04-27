الرئيس الإسرائيلي يصل كازاخستان في زيارة ليومين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الاثنين، إلى كازاخستان، في زيارة رسمية تستمر يومين، يبحث خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين البلدين.

ونشر هرتسوغ على حسابه في منصة شركة "إكس" الأمريكية، صورا لوصوله إلى أستانا، عاصمة كازاخستان، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وقال: "كازاخستان دولة ذات أهمية عالمية، وقد ألهمتني مناظرها الفريدة وثقافتها وجمالها تقديرًا عميقًا منذ سنوات طويلة".

وأضاف أن "الشراكة طويلة الأمد بين إسرائيل وكازاخستان ذات أهمية كبيرة لكلا البلدين، والعلاقات المتنامية بيننا تسهم في ازدهار الشعبين".

وتابع: "تعززت هذه العلاقات المهمة أكثر مع انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات ابراهيم العام الماضي، وهو تطور يعكس روح التعاون بين المسلمين والمسيحيين واليهود".

وأوضح أنه يتطلع إلى لقاء الرئيس توكاييف وكبار المسؤولين في الحكومة، وكذلك الجالية اليهودية المحلية في كازاخستان، "ومواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين بلدينا".

وفي 7 نوفمبر 2025، أعلن ترامب انضمام كازاخستان إلى "اتفاقات أبراهام" التي تتضمن التطبيع مع إسرائيل.