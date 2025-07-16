مسئول أمريكي كبير: نقترب بشدة من اتفاق بين إسرائيل وسوريا

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نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي كبير قوله، إن الإدارة الأمريكية تقترب بشدة من اتفاق يؤدي إلى وقف التصعيد بين إسرائيل وسوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى السويداء في جنوب سوريا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "استهدفنا دبابات وراجمات صواريخ وأسلحة وشاحنات بيك آب محملة برشاشات ثقيلة كانت في طريقها إلى منطقة السويداء جنوب سوريا".

وزعم أنه يواصل "رصد التطورات وإجراءات النظام ضد المدنيين الدروز في جنوب سوريا. ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ينفذ الجيش ضربات في المنطقة ويبقى مستعدا لمختلف السيناريوهات".

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وعقب ذلك، دخلت القوات السورية المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال مسئولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.

وذكر مسئول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".