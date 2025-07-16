وزير الصحة السوري: الطيران الإسرائيلي يعوق وصول الإمدادات الطبية للسويداء

قال وزير الصحة السوري مصعب العلي، اليوم الأربعاء، إن الطيران الإسرائيلي يعرقل وصول الإمدادات الطبية إلى محافظة السويداء، "كونه يستهدف أي سيارات تتحرك".

وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة (سانا)، أن الوزارة أرسلت قافلة من 15 سيارة إسعاف مع طواقمها الطبية، إضافة إلى عشرة أطباء في اختصاصات جراحية مختلفة، وسيارتين محملتين بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي إطار متصل، كشفت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أنها عثرت على جثامين عشرات العناصر من قوى الأمن والمدنيين داخل مشفى السويداء الوطني بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه.

وأكّدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في وقت سابق اليوم، أنها وجهت نداءات متكررة لتحييد مشفى السويداء الوطني والسماح لكوادر وزارتي الصحة والطوارئ بالدخول إليه، حيث اتخذته المجموعات الخارجة عن القانون منطلقاً لعملياتها ضد الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليوم، غارات عدة استهدفت العاصمة دمشق ومحافظتي السويداء ودرعا، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين.