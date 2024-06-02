 إصابة 7 أشخاص في انهيار مبنى سكني بإسطنبول - بوابة الشروق
الأحد 2 يونيو 2024 1:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إصابة 7 أشخاص في انهيار مبنى سكني بإسطنبول

وكالات
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 12:46 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 12:46 م

أعلن والي مدينة إسطنبول، داود غول، أن سبعة أشخاص أصيبوا، صباح اليوم الأحد، بجروح متفاوتة الخطورة في انهيار مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق في حي كوتشوك شكمجة.

وأوضح الوالي، في تصريحات صحفية، أن المبنى السكني «انهار لأسباب مجهولة»، مضيفا أنه تم حتى الآن إنقاذ سبعة أشخاص من تحت الأنقاض.

وأفاد بأن اثنين من المصابين «في حالة خطيرة»، مشيرًا إلى أن العمليات جارية لإنقاذ شخصين عالقين آخرين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم ينقلون الأنقاض يدويا من المبنى المكون من 3 طوابق والذي سوي بالأرض في كوتشوك شكمجة على الجانب الأوروبي من المدينة.

ورصد مقطع فيديو منتشر على منصة «إكس» لحظة انهيار المبنى السكني.

وقال مكتب حاكم إسطنبول إن المبنى انهار الساعة 8:40 صباحا بالتوقيت المحلي (05:45 بتوقيت جرينتش)، ولم يتضح السبب على الفور.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك