إصابة 7 أشخاص في انهيار مبنى سكني بإسطنبول

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أعلن والي مدينة إسطنبول، داود غول، أن سبعة أشخاص أصيبوا، صباح اليوم الأحد، بجروح متفاوتة الخطورة في انهيار مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق في حي كوتشوك شكمجة.

وأوضح الوالي، في تصريحات صحفية، أن المبنى السكني «انهار لأسباب مجهولة»، مضيفا أنه تم حتى الآن إنقاذ سبعة أشخاص من تحت الأنقاض.

وأفاد بأن اثنين من المصابين «في حالة خطيرة»، مشيرًا إلى أن العمليات جارية لإنقاذ شخصين عالقين آخرين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم ينقلون الأنقاض يدويا من المبنى المكون من 3 طوابق والذي سوي بالأرض في كوتشوك شكمجة على الجانب الأوروبي من المدينة.

ورصد مقطع فيديو منتشر على منصة «إكس» لحظة انهيار المبنى السكني.

وقال مكتب حاكم إسطنبول إن المبنى انهار الساعة 8:40 صباحا بالتوقيت المحلي (05:45 بتوقيت جرينتش)، ولم يتضح السبب على الفور.