توقعات بصدور قرار بإطلاق سراح قائدة سفينة «سي ووتش 3» اليوم

من المتوقع، اليوم الثلاثاء، صدور قرار بشأن احتمال إطلاق سراح كارولا راكيته، قائدة سفينة "سي ووتش 3"، التي دخلت أحد الموانئ الإيطالية بصورة غير مصرح بها بينما كانت تحمل على متنها 40 مهاجرا.

وتم احتجاز الألمانية البالغة من العمر 31 عاما – والتي تخضع حاليا للإقامة الجبرية – يوم السبت الماضي، بعد أن دخلت عنوة إلى ميناء جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بعد احتكاك بسيط مع قارب تابع للجمارك الإيطالية أثناء عملية الرسو.

وقد تم استجواب راكيته لمدة ثلاث ساعات أمس الاثنين في مدينة أجريجينتو بصقلية، للاشتباه في مقاومتها لأوامر صادرة عن سفينة عسكرية، ومقاومة أوامر مسؤول عام.

وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، وهو يميني متطرف منتقد لعمليات إنقاذ المهاجرين، قال في وقت سابق من الاسبوع الجاري إن التكتيكات العدوانية لقائدة "سي واتش 3" توضح أن إيطاليا تتعامل مع "مجرمين".

من ناحية أخرى، دعا مسؤولون ألمان إلى إطلاق سراحها.