الجزائر تبدأ تدريباتها الأربعاء استعدادا لدور الـ16

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يبدأ منتخب الجزائر الاستعداد لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 غدا الأربعاء.

ووقع مننتخب الجزائر أول المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا في مواجهة مع الكونغو ثالث المجموعة الأولى.

ويحصل لاعبو الجزائر على راحة سلبية اليوم الثلاثاء بعد انتهاء منافسات الدور الأول وتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على كينيا والسنغال وتنزانيا.

وسجل منتخب الجزائر 6 أهداف يتصدر بهم أقوى هجوم في دور المجموعات بواقع هدفين في مباراة كينيا وهدف في مباراة السنغال وثلاثة أهداف في مباراة تنزانيا.