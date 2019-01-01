ذكرت الإدارة الإقليمية في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، اليوم الثلاثاء، أن الفيضانات التي اجتاحت إيركوتسك، غمرت 10 آلاف منزل، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 14 شخصًا.

وأفاد مسؤول في خدمات الطوارئ بفقدان 13 شخصا آخرين، كما تم نقل نحو 200 شخص إلى المستشفى.

وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الحكومية: "لم يلقَ أي أطفال حتفهم، بحسب التقارير الأولية".

وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة سيبيريا الواقعة شرقي البلاد، خلال الأسابيع الأخيرة، في فيضان مياه الأنهار، ما أدى إلى وقوع فيضانات عنيفة.

وقالت الإدارة الإقليمية في بيان لها إن المياه غمرت نحو 100 من المجتمعات السكانية. وقد تم إجلاء آلاف السكان.