الحرس البحري التونسي يضبط أكثر من 140 مهاجرا غير شرعي في يوم واحد

أوقفت وحدات الحرس البحري والجيش في تونس أكثر من 140 شخصا من بين المهاجرين غير الشرعيين في عمليات ابحار غير قانونية انطلاقا من عدة نقاط من السواحل التونسية.

وأعلن الحرس البحري اليوم الخميس عن ايقاف 132 شخصا خلال احباط عمليات للهجرة غير الشرعية في عدة مدن ساحلية في اتجاه السواحل الايطالية أمس الاربعاء.

كما أعلنت وزارة الدفاع عن إنقاذ 12 شخصا ظهر اليوم في أحدث رحلة غير شرعية انطلاقا من سواحل قليبية شمال البلاد إثر تعطل مركبهم في عرض البحر.

وتنشط قوارب الهجرة بشكل مكثف في مثل هذه الفترة من كل عام مع استقرار الطقس وارتفاع درجات الحرارة، وتأتي الموجة الجديدة للهجرة بعد فترة ركود رافقت فترة الحجر الصحي وإغلاق الحدود.

كانت سواحل جزيرة قرقنة شهدت قبل أسابيع غرق نحو 60 مهاجرا جلهم من أفريقيا جنوب الصحراء إثر انقلاب مركبهم في طريقه إلى السواحل الإيطالية.