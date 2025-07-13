أعرب كريم الدبيس عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحديًا جديدًا في مشواره الكروي.

وأضاف الدبيس أن سيراميكا كليوباترا فريق حقق نجاحات لافتة في المواسم الماضية، واعتاد على المنافسة والبطولات، بدليل تتويجه بلقب كأس عاصمة مصر ثلاث مرات متتالية، وهو ما كان يبحث عنه في محطته الجديدة.

وأشار إلى أنه يمتلك تطلعات كبيرة يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، أبرزها الانضمام إلى صفوف منتخب مصر، موضحًا أن اللعب المنتظم وتقديم أداء قوي مع سيراميكا كليوباترا سيكون بوابته لتحقيق هذا الهدف.

واختتم الدبيس تصريحاته متمنيًا أن يظهر الفريق بشكل مميز في الموسم الجديد، وأن يكون جميع اللاعبين على قدر المسؤولية لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.