ميركل تعد جونسون بتخفيف قيود دخول البريطانيين إلى ألمانيا

وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتخفيف القيود الصارمة على دخول البريطانيين إلى ألمانيا قريبا، والتي فرضت بعد تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا بين البريطانيين.



وقالت ميركل اليوم الجمعة بعد اجتماعها بجونسون في منزله بمدينة تشيكرز القريبة من لندن إنها تفترض أن يتم تخفيض تصنيف بلاده من منطقة إصابة بفيروس متحور إلى منطقة إصابة عالية "في المستقبل المنظور" على حد قولها.



ومع ذلك أعربت المستشارة عن قلقها بشأن الاستضافة المزمعة لنصف النهائي ونهائي بطولة أوروبا لكرة القدم في ملعب ويمبلي بلندن أمام 45 ألف و60 ألف متفرج على التوالي.



وأشارت ميركل إلى أنه سيتم تقليل عدد المتفرجين في مباراة ميونخ بألمانيا بكثير عما كان مخططا له من قبل.



وقالت ميركل: "الحكومة البريطانية تتخذ قراراتها في هذا الشأن، لكنني قلقة ومتشككة فيما إذا كان هذا أمرا جيدا وليس أكثر من اللازم قليلا، (أي السماح بدخول هذا العدد إلى ملعب ويمبلي)".



وأشار جونسون إلى حملة التطعيم ضد سلالة فيروس كورونا المتحورة داخل بريطانيا، وقال: "المحصلة النهائية هي أننا بنينا جدارا كبيرا هنا في المملكة المتحدة من خلال برنامج التطعيم".



يوجد في بريطانيا حاليا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا وتصنفها ألمانيا حاليا على أنها الدولة الأوروبية الوحيدة إلى جانب البرتغال كمنطقة فيروس متحور.



ويعني هذا أنه لا يجوز نقل أي مواطن بريطاني ليس لديه مكان إقامة في ألمانيا إلى الأراضي الألمانية عن طريق شركات الطيران أو القطارات أو الحافلات.



أما من يسمح لهم بالدخول فيجب عليهم أن يدخلوا الحجر الصحي لمدة 14 يوما – حتى لو تم تطعيمهم بالكامل من قبل أو تعافوا من إصابة سابقة بالفيروس.



وفي حال تخفيض التصنيف إلى منطقة عالية الإصابة يمكن إعفاء المسافرين من الحجر الصحي مع إثبات التطعيم أو إثبات الشفاء من إصابة سابقة بالفيروس أو إعفاؤهم من الحجر الصحي بعد خمسة أيام.