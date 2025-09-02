بريطانيا تدعو لمحاكمة المسئولين عن قتل الصحفيين في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه يدين بشدة كل أشكال العنف ضد الصحفيين، داعيًا إسرائيل إلى ضمان عمل الصحفيين بأمان.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، مساء الثلاثاء، أضاف لامي في بيان له: «أدعو إلى التحقيق في جميع الهجمات على الصحفيين بغزة ومقاضاة المسئولين عنها».

وشدد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وكامل في الهجوم على مستشفى ناصر بقطاع غزة، قائلًا إن «الوضع في غزة مروع، ويجب إبرام صفقة بشكل عاجل لإنهاء معاناة الجميع».

وذكر أن الأولوية في غزة هي لوقف إطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، وإدخال المساعدات.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يكون دائما ويقود إلى خطة سلام، مؤكدًا أن «ضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين يتم بالدبلوماسية لا عن طريق سفك الدماء».