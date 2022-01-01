 إيهاب عبدالرحمن يتوج بفضية رمي الرمح بدورة ألعاب البحر المتوسط - بوابة الشروق
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إيهاب عبدالرحمن يتوج بفضية رمي الرمح بدورة ألعاب البحر المتوسط

علي البحيري
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 9:58 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 9:58 م

توج إيهاب عبدالرحمن لاعب منتخب مصر لألعاب القوى بالميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح بدورة ألعاب البحر المتوسط، والمقامة حاليًا في مدينة وهران الجزائرية.

وفاز إيهاب بالميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح بعدما حقق مسافة قدرها 78.51 متر.

وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى في دورة ألعاب البحر المتوسط 12 لاعبًا ولاعبة وهم: إيهاب عبدالرحمن وماجد محسن ومصطفى الجمل وعلاء العشري ومصطفى عمرو ومحمد مجدي ويوسف بدوي ومحمد طلعت وبسنت حميده واسراء عويس وروان أيمن ولينه عمرو.

بتلك النتيجة، رفعت البعثة المصرية رصيدها من الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط إلى 34 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات و 11 فضيات و 16 برونزية.


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