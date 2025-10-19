قال القيادي في حركة فتح شفيق التلولي، إن حركة حماس تشن حربًا على العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث السعودية: «نحن أمام مسلسل من الإجرام تنفذه حركة حماس بحق العائلات الفلسطينية بدءًا بعائلة المجاهدة في خان يونس مرورًا بعائلة دغمش في مدينة غزة ثم في عائلة الصفطاوي في المنطقة الوسطى».

ولفت إلى أن هذه العائلات مشهود لها، معقبا: «في عائلة الصفطاوي راح ضحية هذا الغدر وهذا الإجرام الذي أقدمت عليه كتائب الإجرام الحمساوية مواطن صالح يُشهد له فهو رجل مجتمعي وله شعبية كبيرة ولعب دورًا في إيواء النازحين» في إشارة إلى مقتل هشام الصفطاوي.

وأشار إلى أن هذه العائلة تضم رموزًا مناضلة، متابعًا: «ما أقدمت عليه حماس بهذه الوحشية يضاف إلى سجلها الإجرامي بحق المواطنين في خطوة لترهيبهم ولسان حالها يقول نحن موجودون بسلاحنا وعتادنا».

وتابع: «بالأمس كنا نطالب بحماية المدنيين جراء قتل الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في غزة والآن نجدد هذه المطالب لحماية المدنيين جراء هذا التوحش الحاصل».

ولفت إلى أن حماس تستهدف السيطرة وإسكات أي صوت مناوئ لها، معتبرًا أن هذا الأمر دلّلت عليه كل الأحداث التي قامت بها حركة حماس وهو ما ترفضه كل القطاعات الشعبية الفلسطينية.

وكانت قيادات في حركة حماس قد أكدت أن الإعدامات التي شهدتها غزة خلال الأيام الماضية، جاءت بحق من وصفتهم بالعملاء والمجرمين وأنه تم تنفيذها بعد استيفاء الإجراءات القانونية.