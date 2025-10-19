ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68159 شهيدا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68,159 شهيدا و170,203 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 18 شهيدا (منهم 10 انتُشلت جثامينهم، و8 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال) و3 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، استشهد 35 مواطنا، وأصيب 146 آخرون، فيما انتشلت جثامين 414 شهيدا ، كما تم استلام 15 جثمانا محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثامين المستلمة من الاحتلال 150 جثة.