محمود محيي الدين يشارك مع 37 خبيرا عالميا في تأليف كتاب خاص عن تمويل التنمية والعمل المناخي

أعلن محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، عن صدور كتابه «التمويل المناخي والإنمائي القائم على السياسات» الذي شارك في كتابته مع ٣٧ خبيرًا وباحثًا ومسؤولًا تنفيذيًا حول العالم.

صدر الكتاب عن دار النشر المرموقة De Gruyter Brill، وتدور فصوله التسعة عشر عن تمويل التنمية والعمل المناخي،

وحظي الكتاب بتقديم لموضوعه بقلم الاقتصادي البارز لورد نيكولاس ستيرن، وهو من أوائل الاقتصاديين الذين طوروا اقتصاديات تغير المناخ وعلاقتها بالتنمية.

وقال محمود محيي الدين، إنه سعيد بصدور هذا الكتاب الذي لا يكتفي بإيضاح مشكلات التمويل ومعضلاته، ولكنه يضع حلولًا عملية لتمويل عمليات التنمية المتعلقة بالتغير المناخي، وذلك على أربع مستويات؛ المستوى الدولي العالمي، والمستوى الإقليمي، والمستوى الوطني، والمستوى المحلي.

وأشار إلى أن الكتاب تميز بمزيج من الأساليب التقليدية والمبتكرة التي تضع التطورات التكنولوجية والتغيرات في نظم الرقابة والإشراف والتحفيز في أولوياتها.