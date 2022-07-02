محافظ المنيا يقود مسيرة شبابية ضمن احتفالات المحافظة بذكرى 30 يونيو

قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، المسيرة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، احتفالا بالذكري التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث انطلقت من نادي المنيا الرياضي حتى الديوان العام للمحافظة، وبمشاركة فرق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة وعدد كبير من أهالي محافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة والجهات المعنية.

وشهد القاضي عددا من العروض والفقرات الفنية التي نظمتها مديرية الثقافة بالمنيا، على أنغام الأغاني الوطنية بمنطقة كورنيش النيل وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

وأعرب عن خالص تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية وشعبها العريق بالتقدم والرقي والازدهار، كما يتقدم المحافظ، بخالص التهنئة للشعب المصري وأهالي محافظة المنيا والجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن ثورة الثلاثين من يونيو تمثل نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيمًا غالية أهمها، قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني وانحياز قواته المسلحة لمطالب الشعب.

وأشاد بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطور شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدى للإرهاب الأسود، وذلك خلال 9 سنوات، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة "الجمهورية الجديدة".