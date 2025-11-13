العثور على جثة كاهن مفقود في وسط المكسيك

أعلن مكتب المدعي العام المكسيكي، اليوم الخميس، العثور على جثة كاهن، تم الإبلاغ عن فقدانه أواخر أكتوبر خارج مدينة مكسيكو سيتي، وكانت الجثة ملفوفة بغلاف من البلاستيك ومربوطة على كرسي في أحد الأنهار.

واختفى الكاهن إرنيستو بالتازار هيرنانديز فيلتشيس، البالغ من العمر 40 عاما، في تولتيبيك شمال مدينة مكسيكو سيتي في 27 أكتوبر.

وأفاد مكتب المدعي العام، في بيان، بالعثور على جثته أمس الأربعاء على بعد نحو 9 أميال (15 كيلومترا)، وأن السلطات تحقق في الحادث باعتباره جريمة قتل.

ويقع الكهنة أحيانا ضحايا لمنظمات الجريمة المنظمة في المكسيك. ففي الشهر الماضي، تم العثور على جثة كاهن في جبال ولاية جيريرو الواقعة جنوبي المكسيك.

وأفاد المركز الإعلامي الكاثوليكي التابع للكنيسة، الذي يتابع الهجمات على الكهنة، بمقتل 10 كهنة في المكسيك خلال الفترة من 2019 إلى 2024.