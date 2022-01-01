 مصرع عامل سقط في بيارة صرف صحي بالشرقية - بوابة الشروق
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مصرع عامل سقط في بيارة صرف صحي بالشرقية

كتبت – فاطمة علي:
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 9:55 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 9:55 م
لقي عامل مصرعه؛ إثر سقوطه في بيارة صرف صحي في قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع عامل إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحي في قرية بهنباي التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة الزقازيق.

وتبين مصرع المدعو خالد م ح، 42 عامًا، مقيم في قرية بهنباي التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة الزقازيق؛ إثر سقوطه في بيارة أثناء محاولة تنظيف خط صرف صحي في قرية بهنباي التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

تم استدعاء رجال الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

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