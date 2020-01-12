الدفاع الروسية: إحباط توغل قوات خاصة أوكرانية للخطوط الأمامية في زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباطها توغل قوات خاصة أوكرانية للخطوط الأمامية في زابوريجيا.



وقالت في بيان، نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأحد، إن «القوات الروسية أحبطت أنشطة مجموعتي تخريب أوكرانية في منطقة فريميفسكي في جمهورية دونيتسك».



وأشارت إلى تدمير مستودعات ذخيرة أوكرانية في محور دونيتسك، قائلة إن القوات الجوية دمرت آليات عسكرية أوكرانية في محطات للقطار بمقاطعة خاركيف.



وفي وقت سابق، دمرت القوات الروسية محطة «ستارلينك» الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزًا للتحكم بالطائرات من دون طيار، قرب أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما قال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات «يوج».



وأضاف المتحدث: «دمرت مدفعية المجموعة (القوات الروسية) محطة اتصالات ستارلينك، ومركز تحكم في الطائرات من دون طيار».



وأكمل: «دمرت مدفعية المجموعة أيضا طائرة من دون طيار من طراز (Leleka-100)، ومركز اتصالات وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة».