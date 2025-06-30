أعلنت منصة «ميم الإبداعيَّة للفنون» عن إطلاق نادي «السينمائيُّون الجدد» في العاصمة الرياض.

يهدف النادي إلى بناء وعي سينمائيٍّ لدى جيل الشباب من خلال ترسيخِ مفاهيم التذوُّق الفنيِّ والنقد الجمالي، وتشجيعِ القراءة العميقة للأفلام، مع فتح المجال أمام المساهمات الفرديَّة والجماعيَّة في تطوير المشهد السينمائي، وذلك عبر مجموعةٍ من الأنشطةِ المتنوِّعة تشملُ عروضًا للأفلام، وجلساتٍ حواريَّة، وورشَ عملٍ تدريبيَّة، ودوراتٍ نقديَّةً وفنيَّة، ومحاضراتٍ تثقيفيَّة، إلى جانب لقاءاتٍ تجمعُ بين النقَّاد وصناع السينما المحليِّين والدوليِّين.

وأكَّدت مها سلطان، مؤسِّسة منصَّة «ميم» ورئيستها التنفيذيَّة، أنَّ هذه المبادرة تهدفُ إلى صناعة جيلٍ سينمائيٍّ نقديٍّ قادرٍ على التفاعل مع التجربة السينمائيَّة المحليَّة والعالميَّة.

تنطلق أولى فعاليَّات النادي رسميًا مساء يوم الجمعة 4 يوليو 2025 في مقر «هنا المستقبل» في الرياض، بحفلِ تدشينٍ يضم عددًا من المهتمِّين والمختصِّين بصناعة السينما والنقد الفني. يتضمَّن البرنامج جلسةً حواريَّةً بعنوان «الجديدُ ليس صفة، إنَّه مفهوم».

وتتناول الجلسة مفهوم التجديد في السينما السعوديَّة.