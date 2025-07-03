ارتفاع العجز التجاري لأمريكا خلال مايو الماضي

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة العجز التجاري الأمريكي خلال شهر مايو/أيارالماضي بما يعكس التراجع الحاد في قيمة الصادرات.

وقالت وزارة التجارة إن قيمة العجز التجاري ارتفع خلال مايو إلى 5ر71 مليار دولار مقابل 3ر60 مليار دولار خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز خلال مايو إلى 71 مليار دولار، مقابل 6ر61 مليار دولار في الشهر السابق عليه ، وفقا للبيانات الأولية.

جاء الارتفاع الكبير في العجز خلال مايو على خلفية تراجع قيمة الصادرات الأمريكية بنسبة 4% إلى 279 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 4ر3% إلى 6ر290 مليار دولار في أبريل.

كما أظهر تقرير الوزارة تراجعا حادا في صادرات المكونات الصناعية المواد الخام إلى جانب تراجع صادرات

في الوقت نفسه، أشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع قيمة الواردات الأمريكية خلال مايو/أبريل الماضي بنسبة 1ر0% إلى 5ر350 مليار دولار، بعد تراجعها بنسبة 4ر16% إلى 8ر350 مليار دولار خلال أبريل.

وكان التراجع في واردات السلع الاستهلاكية قد عوض ارتفاع واردات السيارات وقطع غيارها والمحركات.

قال برنارد ياروس، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في أكسفورد إيكونوميكس: "مقارنةً بمستويات الربع الأول، انخفضت الواردات بشكل ملحوظ، مما يعني أن مساهمة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي كبيرة بأكثر من 3 نقاط مئوية .. ومع ذلك، ستتضح حالة الاقتصاد الحقيقية بشكل أفضل من خلال أرقام إنفاق المستهلكين والشركات، التي تُظهر علامات ضعف".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن عجز ميزان تجارة السلع ارتفع إلى 5ر97 مليار دولار في مايو مقابل 3ر86 مليار دولار في أبريل/نيسان، بينما انخفض فائض ميزان تجارة الخدمات إلى 26 مليار دولار مقابل 1ر26 مليار دولار خلال الفترة نفسها.