اجتماع للكابينت الإسرائيلي بشأن احتمال التوصل لاتفاق لوقف النار

يجري المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، اليوم الخميس، مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وفق هيئة البث الرسمية.

وتأتي هذه الجلسة استكمالا لسلسلة مناقشات جرت، بما في ذلك في القيادة الجنوبية للجيش، حول القتال في غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأمس الأربعاء، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11) بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، أبديا موافقة مبدئية على المقترح المطروح لصفقة تبادل الأسرى، خلال نقاشات مغلقة جرت مؤخرًا.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في تصريحات للصحفيين، "قبول تل أبيب لمقترح ويتكوف"، مشيرًا إلى وجود ما سماها "مؤشرات إيجابية" على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، قالت حركة حماس، في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، إنها تجري مشاورات حول مقترحات تلقتها من الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإغاثة الفلسطينيين، علما بأن الحركة أعلنت مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.