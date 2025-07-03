أمين عام حزب حماة الوطن: هناك أكثر من لقاء لإتمام عملية التحالف فى القائمة الوطنية

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن: "إننا سنشارك في القائمة الوطنية الموحدة (من أجل مصر) التي تضم 12 حزبا، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف الأمين العام لحزب حماة الوطن، على هامش اللقاء التنسيقي لممثلي الأحزاب السياسية بالقائمة الوطنية "من أجل مصر": "إننا توافقنا خلال الاجتماع أن يكون هناك أكثر من لقاء لإتمام عملية التحالف"، موضحا أن اللقاء القادم لأعضاء القائمة سيكون في مقر حزب حماة الوطن.

وذكر أن كل حزب عرض وجهة نظره في المشاركة في العملية الانتخابية، وجميع رؤساء الأحزاب المشاركين في الاجتماع كان لديهم حالة من التوافق التى تعبر بأن هناك وعي سياسي تتمتع به هذه الأحزاب مردفا: "هذا الوعي يصب في صالح المواطن والدولة المصرية".

ولفت إلى الاتفاق على تخصيص مقر لإدارة العملية الانتخابية ومتابعة الأربع قوائم على مستوى الجمهورية، ويتواجد في هذا المقر لجنة قانونية وسيكون هناك متابعة مستمرة للعملية الانتخابية.

وذكر نصير، أن الوعي السياسي مطلوب أن يصل لكل مواطن وعليهم المشاركة بالإدلاء بصوته في الانتخابات وبقوة سواء كان هذا الناخب مؤيد لمرشحى القائمة الوطنية أو للمرشحين المستقلين، متابعا: على المواطن أن يعطي صوته للمرشح الذي يره مناسباً أو سيلبي طموحاته.

وأكد نصير، أن حزب حماة الوطن مستعد لخوض تلك الانتخابات من خلال كوادره التي تم إعدادها لخوض العملية الانتخابية.



وأضاف أن مجلس الشيوخ لديه معايير خاصة في اختيار أعضائه، وتختلف عن مجلس النواب، ولابد أن يكون المرشح ذو خبرة، مؤكدا مراعاة المعايير في اختيار المرشحين خاصة من الشباب والمرأة.