أكسيوس: الولايات المتحدة تخطط لمحادثات مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين مطلعين قولهما إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف يخطط للقاء وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في أوسلو الأسبوع المقبل؛ لإعادة بدء المحادثات النووية.

وقال المصدران لـ"أكسيوس"، إنه لم يتم تحديد موعد نهائي، ولم تؤكد كلا البلدين علانية الاجتماع. لكن حال حدوث الأمر، سيمثل أول محادثات مباشرة منذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضربة العسكرية غير المسبوقة على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي.

وأوضح مسئول بالبيت الأبيض لـ"أكسيوس": "ليس لدينا إعلانات تتعلق بالسفر في الوقت الراهن". ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة التعليق على المسألة.

وذكرت المصادر، أن ويتكوف وعراقجي كانا على تواصل مباشر خلال ومنذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، والتي انتهت بوقف إطلاق للنار بوساطة أمريكية.

وأشار "أكسيوس" إلى انخراط مسئولين قطريين وعمانيين أيضًا في الوساطة بين الجانبين.

وفي أعقاب الحرب، تردد الإيرانيون في التواصل مع الولايات المتحدة، لكن هذا الموقف تخفف تدريجيا.

وأضاف "أكسيوس"، أن أحد القضايا الرئيسية التي ستتناولها أية محادثات في المستقبل ستكون مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يتضمن 400 كيلوجرام مخصبة لدرجة 60%.

وقال مسئولون إسرائيليون وأمريكيون، إن المادة مخبأة بعيدا عن العالم الخارجي داخل المواقع النووية الثلاثة التي تعرضت للهجوم خلال الهجمات المشتركة، وهي منشآت التخصيب في نطنز وفوردو والأنفاق تحت الأرض في موقع أصفهان.

وبحسب "أكسيوس"، لا تستطيع إيران الوصول إلى المخزون الآن بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات، لكن بإمكانها استعادته بمجرد إزالة الحطام.