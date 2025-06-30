سرايا القدس: دمرنا دبابة ميركافاه الإسرائيلية في عبسان بالاشتراك مع كتائب القسام

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية في فلسطين، اليوم الاثنين، أنها بالاشتراك مع كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية -حماس)، دمرت دبابة ميركافاه جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا، في بيان: “بالاشتراك مع كتائب القسام دمّرنا دبابة ميركافاه صهيونية متوغلة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس بتفجير عبوة جانبية من نوع (ثاقب)”.

يأتي ذلك في سياق رد فصائل المقاومة الفلسطينية على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".