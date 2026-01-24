إسرائيل توسع الخط الأصفر داخل أحد أحياء مدينة غزة

أعلن المتحدث باسم بلدية غزة، أن الاحتلال يستمر بتحريك "الخط الأصفر" وزيادة المساحات التي يحتلها.

وكشفت صور أقمار صناعية حديثة أن إسرائيل نقلت كتل الـ"خط الأصفر" شرقا داخل حي التفاح التاريخي بمدينة غزة، وهدمت عشرات المباني، مما يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية في 2 و13 ديسمبر 2025 نقل الكتل الخرسانية المقصودة لتحديد "الخط الأصفر" بحوالي 200 متر داخل المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، تلاها هدم 40 مبنى على الأقل، حيث أصبح الحي فارغا.

وفي مناطق أخرى بغزة، نقلت إسرائيل الكتل عشرات أو مئات الأمتار داخل الأراضي الفلسطينية، وبنت 6 تحصينات عسكرية جديدة على الأقل.

وقد أصبح حي التفاح، الذي لجأ إليه آلاف الفلسطينيين بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، أرضا محروقة مليئة بالحطام، مع تدمير بنى تحتية تاريخية.

وأشارت التقارير إلى إطلاق نار إسرائيلي متكرر على المناطق المحيطة بالخط، مع اتهامات بمحاولات عبور، رغم الاتفاق الذي يفترض انسحابا إسرائيليا إلى الخط الأصلي، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

​

يأتي هذا وسط خطة وقف إطلاق نار يدفع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الصور تظهر توسعا إسرائيليا أحادي الجانب يغير الواقع على الأرض.