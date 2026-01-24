شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا عن عمليات وتدريب عناصر الشرطة المصرية، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتعد جميع أحداث الفيلم محاكاة لأحداث ووقائع حقيقية، تم إعادة تصويرها بالضباط والأفراد المشاركين فيها من وزارة الداخلية المصرية، بمناطق: مدينة 6 أكتوبر، ومنطقة جبلية المعادي، ووادي الريان بالفيوم، وحلوان.

وقال اللواء أشرف أبو المجد، مقدم الحفل، إن جميع تلك الوقائع والأحداث تؤكد أن رجال الشرطة في جاهزية واستعداد تام لمواجهة أي تحديات.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة والقيادات، تقديرًا لجهودهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.

وتحتفل مصر في 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة، والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته.