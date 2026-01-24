جهاز 6 أكتوبر يطلق خدمة بلغ ونور لتطوير منظومة الإنارة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلق جهاز مدينة 6 أكتوبر، خدمة "بلغ ونور" التي تتيح للسكان الإبلاغ الفوري عن أعطال الإنارة عبر مسح رمز الاستجابة السريع "QR Code".

وقال المهندس محمد عادل، رئيس الجهاز، إن الخدمة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة رفع كفاءة المرافق العامة.

وأوضح أن الخدمة الجديدة تستهدف إشراك المواطن في منظومة التطوير، وتقليل زمن الاستجابة للأعطال عبر وصول البلاغات مباشرة إلى غرفة العمليات وفنيي الصيانة، في إطار خطة المدينة للتحول الرقمي وتيسير التواصل مع الجمهور.

ووجه رئيس الجهاز بأن تُنفذ أعمال الصيانة تحت إشراف مباشر من نائب رئيس الجهاز للكهرباء، مع وضع جدول زمني للمتابعة الدورية لضمان استدامة الإنارة في جميع المحاور الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية، مشدداً على أن الجهاز يعمل على مدار الساعة لإضاءة شوارع المدينة بأعلى معايير الجودة والأمان.

وتشمل الحملة المكثفة التي يقودها قطاع الكهرباء استبدال كشافات الصوديوم التقليدية بكشافات "ليد" (LED) الموفرة للطاقة لتعزيز الإضاءة وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى إجراء صيانة شاملة لولاعات الإنارة وتأمين الكابلات والأعمدة، وتنفيذ أعمال دهانات للهياكل المعدنية للحفاظ على المظهر الجمالي.

من جانبه، ناشد الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، السكان بالإبلاغ عن شكاوى الكهرباء عبر الاتصال بالخط الساخن 15100 على مدار 24 ساعة، أو من خلال رابط خدمة "بلغ ونور" الإلكتروني: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqM-ToLZk-zU9A2U1hOrD362zEO2szPRElLKu_9vcHMja7qQ/viewform?usp=header).