جهاز حدائق العاصمة ينظم يوما ترفيهيا لذوي الهمم ويكرم أسرهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظم جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة يوما ترفيهيا لذوي الهمم من سكان المدينة، ضمن مبادرة "قادرون باختلاف".

وقال المهندس أحمد العربي، رئيس الجهاز، إن ذوي الهمم يمثلون نموذجاً فريداً للإرادة والتحدي والإنجاز، مشيداً بدور أولياء الأمور في رعاية هؤلاء الطلاب والاهتمام بهم.

وأضاف، أن الاحتفالية التي أقيمت بالملعب الرياضي، تستهدف دمج المواطنين ذوي الهمم وإدخال السرور عليهم وعلى أسرهم.

وشدد العربي، على استمرار تقديم الدعم الإيجابي للأبطال من ذوي الهمم بصفتهم "الكنز الحقيقي"، مؤكداً استعداده الدائم لتنظيم هذه الفعاليات لإسعادهم.

وفي ختام الاحتفالية، سلم رئيس الجهاز شهادات تقدير لأولياء الأمور تقديراً لجهودهم، كما وزع هدايا على أبناء المدينة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.