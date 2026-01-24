- قائد قوات الاصطفاف: جميع قوات الوزارة الداخلية على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مهام أمنية على كل محاور الجبهة الداخلية وإحنا جاهزين ومستعدين لمواجهة أي تحدي

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عرض الاصطفاف السنوي لجانب من قوات الشرطة ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وقال قائد قوات الاصطفاف، إن أرض على مساحة 500 ألف متر، بواقع ألف متر في مواجهة نقطة المشاهدة يمينًا ويسارًا، وبعمق 500 متر على هيئة مستطيل كالآتي:

أمام نقطة المشاهدة من المنتصف والجانبين تصطف عناصر إنفاذ القانون من قطاعات وزارة الداخلية.

على يمين نقطة المشاهدة تصطف عناصر من القوات الخاصة، والمدعومة بالعنصر النسائي، ويميزها العلم باللون الأزرق.

على يسار نقطة المشاهدة تصطف عناصر من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، والمدعومة بالعنصر النسائي، ويميزها العلم باللون الأحمر.

أمام نقطة المشاهدة مباشرة تصطف عناصر من وحدة إنقاذ الرهائن ووحدة مكافحة الأعمال الإرهابية «بلاك كوبرا».

على يسار نقطة المشاهدة وعلى مسافة 15 مترا تصطف عناصر من القوات المشتركة في عمليات حفظ السلام، والمدعومة بالعنصر النسائي، والأطقم الطبية المتخصصة في تكتيكات العناية بالمصابين، ويميزها العلم باللون الأبيض.

على مسافة 175 مترا يمين ويسار نقطة المشاهدة تصطف عناصر من شرطة البيئة والمسطحات، ويميزها العلم باللون الأبيض في الأزرق.

بمواجهة نقطة المشاهدة يمينًا ويسارًا وعلى مسافة 225 مترًا تصطف عناصر من شرطة الحراسات الخاصة والمدعومة بالعنصر النسائي، ويميزها العلم باللون الأبيض في الأسود.

على مسافة 275 مترًا بمواجهة نقطة المشاهدة يمينًا ويسارًا تصطف عناصر من شرطة النجدة والأقوال الأمنية ويميزها العلم باللون الأسود.

بمواجهة نقطة المشاهدة يمينًا ويسارًا وعلى مسافة 400 متر تصطف عناصر من الإدارة العامة للمرور ويميزها العلم باللون الأخضر.

على مسافة 425 مترًا بمواجهة نقطة المشاهدة يمينًا ويسارًا تصطف عناصر من الإدارة العامة للحماية المدنية ويميزها العلم باللون الأصفر.

في نهاية أرض الاصطفاف على مسافة 500 متر تصطف السيارات التابعة للإدارة العامة للإمداد والمسئولة عن الدعم اللوجستي لقوات الشرطة.

واختتم قائد قوات الاصطفاف، حديثه مؤكدًا: «جميع قوات الوزارة الداخلية على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مهام أمنية على كل محاور الجبهة الداخلية، بنأكد لسيادتك إننا جاهزين ومستعدين لمواجهة أي تحدي».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة والقيادات، تقديرًا لجهودهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.

وتحتفل مصر في 25 يناير من كل عام بعيد الشرطة تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة، والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته.