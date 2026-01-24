البنتاجون: الولايات المتحدة تحث حلفاءها على ردع إيران ودعم إسرائيل

أعلن البنتاجون، في استراتيجيته الدفاعية الجديدة، أن الولايات المتحدة تحث حلفاءها في الشرق الأوسط على ردع إيران بشكل أكثر فعالية، ودعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها والاندماج معها.

وجاء في استراتيجية الدفاع الجديدة التي أصدرها البنتاجون في 23 يناير أن "الولايات المتحدة تسعى إلى شرق أوسط أكثر سلاما وازدهارا"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

ويشير واضعو الاستراتيجية إلى أن حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة هم وحدهم القادرون على تحقيق هذا التحول.

وأضافوا أن "مهمتنا هي دعمهم في هذه الجهود، وتعزيز الأساس المتين الذي أرسته الدبلوماسية الرصينة والدؤوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

واعتبرت الاستراتيجية أن على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط تحمل المسئولية الأساسية عن ردع إيران والقوات المرتبطة بها في المنطقة والدفاع عنها، بما في ذلك تقديم الدعم القوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتعزيز اندماجها.



