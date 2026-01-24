أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

انسحبت اليابانية نعومي أوساكا من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس قبل مباراتها في الدور الثالث أمام الأسترالية ماديسون إينجليز، لتنهي حملة تميزت بالموضة والتوتر.

وأعلنت أوساكا، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، انسحابها على وسائل التواصل الاجتماعي بدون الكشف عن إصابتها، حيث نشرت على "إنستجرام" إنها اضطر للانسحاب " للاهتمام بشيء يحتاج جسدي إلى العناية به بعد مباراتي الأخيرة".

وأضافت :"كنت متحمسة للغاية للاستمرار وكانت هذه الإنطلاقة تعني لي الكثير، لذلك فإن توقفي يحزنني كثيرا. ولكن لا يمكنني المخاطرة بإحداث أي ضرر إضافي".

جذبت أوساكا الأنظار منذ بداية البطولة الأسبوع الماضي، عندما دخلت الملعب لمباراتها في الدور الأول مرتدية قبعة عريضة الحواف، ووشاحا ، وحاملة مظلة بيضاء، وهو تصميم قالت إن راعي ملابسها، شركة نايكي للملابس الرياضية ، سمح لها بابتكاره.

وفي الدور الثاني، تغلبت أوساكا على الرومانية سورانا كريستيا 6 / 3 و4 / 6 و6 / 2 على ملعب مارجريت كورت أرينا، وانتهت المباراة بشكل حاد.

ولم تتبادل اللاعبتان مصافحة عبر الشبكة، حيث ألقت كريستيا نظرة سريعة تجاه أوساكا ثم أدارت رأسها بعيدا.