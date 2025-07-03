زيلينسكي يأمل في التحدث مع ترامب بشأن توقف محتمل للدعم العسكري الأمريكي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن أمله في التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا بعد تقارير أشارت إلى أن واشنطن ستتوقف عن إرسال بعض الأسلحة إلى بلاده.

وأشار زيلينسكي في مدينة آرهوس، خلال زيارة مفاجئة مع تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، إلى أنه يأمل أن يتمكن من التحدث إلى ترامب بشأن الدعم الأمريكي في أقرب وقت ممكن، إما غدا الجمعة أو في الأيام القادمة.

وتابع زيلينسكي قائلا: "أولا وقبل كل شيء: نحن نعتمد على استمرار الدعم الأمريكي. وهناك أسلحة لا تمتلكها أوروبا اليوم"، مشيرا إلى صواريخ لأنظمة باتريوت، مضيفا: "هذا أمر حاسم، نعم."

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وما تقدمه من دعم، قال زيلينسكي إنه يأمل في التحدث مع ترامب "ربما غدا" أو في الأيام القادمة.

ووصل زيلينسكي إلى آرهوس، صباح اليوم الخميس، في الوقت الذي كانت الحكومة الدنماركية والمفوضية الأوروبية يعقدان محادثات بمناسبة بدء رئاسة الدنمارك الدورية للمجلس الأوروبي لمدة ستة أشهر.

وتحدث زيلينسكي للصحفيين وبجانبه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن واشنطن بصدد وقف تسليم بعض الأسلحة التي تم التعهد بها سابقا لأوكرانيا، منها صواريخ وذخيرة، بسبب القلق من أن الولايات المتحدة لا تمتلك ما يكفي منها.

وأفادت تقارير أمس الأول الثلاثاء بأنه قد تم إجراء مراجعة للمخزونات قبل ذلك.

وذكرت التقارير أن الأسلحة المعنية تشمل صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وقذائف مدفعية دقيقة، وصواريخ هيلفاير وغيرها من الصواريخ التي تطلقها أوكرانيا من مقاتلات إف – 16 والطائرات المسيرة.

وقالت الدنمارك إن الدول الأوروبية يجب أن تعوض أي توقف في تسليم الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

وأكدت فريدريكسن: "بالطبع، إذا قررت الولايات المتحدة عدم تقديم ما تحتاجه أوكرانيا، فسيكون ذلك انتكاسة خطيرة لأوكرانيا ولأوروبا ولحلف شمال الأطلسي (الناتو)."

وأضافت فريدريكسن: "سيتم فحص قرارات واشنطن، وإذا كانت هناك أي ثغرات، سيكون علينا ملؤها، ويجب علينا كأوروبيين أن نقدم ما هو ضروري في ساحة المعركة."