أعرب بول بوجبا، لاعب وسط موناكو الجديد، عن حلمه بالعودة للمنتخب الفرنسي، خلال تقديمه رسميًا اليوم الخميس.

وقال نجم يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، الذي وقع مع موناكو لعامين: "هناك أماكن (في المنتخب) يجب الفوز بها، ويجب عليك أن تستحقها، فهناك فريق كبير جدا.. فريق رائع".

وأضاف: "أنا مُصمم على العودة والاستمتاع.. عليّ استعادة المتعة التي فقدتها.. مع الوقت والصبر، أريد العودة إلى أفضل مستوياتي.. تعرضت لضربة نفسية وجسدية في الأعوام الأخيرة، لكن بول بوجبا لم يمت، ما زلت هنا.. أرغب في العودة أكثر من أي وقت مضى".

وأردف بوجبا: "نسيت كل شيء عن الماضي، حتى أنني ممتن لكل ما حدث، لأنه ساعدني على النمو.. كما ساعدني على رؤية العالم الحقيقي، وما يمكن أن يحدث في الحياة".

واستكمل: "ليس لديّ أي نية للانتقام من أي كان.. أنا سعيد فحسب، لأنني أستطيع العودة إلى الملعب، والقيام بما أحبه أكثر من أي شيء في العالم".