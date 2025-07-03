مجلس النواب الأمريكي يوافق نهائيا على قانون ترامب للضرائب

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بصورة نهائية على قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة في لحظة فارقة في ولاية الرئيس الثانية.

وبعد نقاش محتدم وافق 218 عضوا مقابل رفض 214 على مشروع القانون الذي جاء بتكلفة سياسية كبيرة، حيث انضم عضوان جمهوريان بالمجلس إلى الديمقراطيين المعارضين له.

وأمضى قادة الحزب الجمهوري الليل في العمل ومارس ترامب بنفسه ضغوطا على عدد قليل من المتشكيين ليتخلوا عن معارضتهم وإحالة مشروع القانون الذي يعتمد استقطاعات ضريبية وخفض للنفقات بقيمة 5ر4 تريليون دولار إليه كي يصدق عليه ليصبح قانونا.