اليونان تسجل حالتي وفاة بحمى غرب النيل

سجلت اليونان أول حالات إصابة بفيروس حمى غرب النيل خلال العام الجاري، وهو مرض ينقله البعوض ونشأ في أفريقيا.

وكشف التقرير الأسبوعي الذي نشرته هيئة "إيه أو دي واي" الصحية اليوم الخميس أن المريضين كانا فوق 78 سنة، وأصيبا بعدوى في الجهاز العصبي المركزي تسبب به الفيروس.

وذكرت الهيئة الصحية أنه تم تسجيل 47 حالة إصابة بحمى غرب النيل بحلول 20 أغسطس في العام الجاري. وأضافت أن 11 مريضا خضعوا للعلاج في المستشفى، دخل منهم اثنان وحدات العناية المركزة.

ويحتمل أن يكون عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ بها أكثر بكثير، حيث لا تظهر على العديد من المصابين أي أعراض أو تظهر أعراض متوسطة مثل الصداع أو آلام في الأطراف.

وتحدث الحالات الشديدة، التي تتضمن حمى شديدة، بشكل رئيسي بين المسنين أوممن لهم تاريخ مرضي.