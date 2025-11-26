أعلنت الرئاسة اللبنانية ،اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص .

وقالت الرئاسة اللبنانية ، في بيان صحفي اليوم ، إن رئيس الجمهورية جوزف عون التقى في قصر بعبدا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وقال الرئيس عون ، في مؤتمر صحفي مشترك بعد لقائه الرئيس القبرصي ، : "نحن هنا للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بين بلدينا".

وأضاف أن "الاتفاقية ستسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية ، والتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال".

وتوجه الرئيس عون بالشكر للرئيس القبرصي على الجهود التي بذلها للوصول إلى هذه المرحلة، كما شكر كل الذين ساهموا في تحقيق ذلك، في قبرص ولبنان من مسؤولين حكوميين وإداريين وعسكريين وخبراء، على مختلف المستويات.

وتابع عون :" أقول لكم جميعاً شكرا. لأنكم أكدتم لنا مجدداً، أن التزام أصول القانون الدولي، يحصن الصداقات بين الدول. وأن جغرافيا المتوسط تجمعنا. تماماً كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".