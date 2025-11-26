رئيس الوزراء: نحرص على تعزيز التعاون مع الجزائر بمجالات الاهتمام المشترك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك أولويات ومقومات وفرصًا واعدة للتعاون فيها مع الدول العربية والإفريقية ودول منطقة البحر المتوسط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الوزير الأول بالجزائر سيفي غري بالعاصمة الجديدة، أن من بين هذه المجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى الحرص على التعاون في توطين الصناعات وفي قطاعات الموانئ والإسكان والتطوير العمراني والسياحي باعتبارها قطاعات ذات اهتمام وأولوية مشتركة بين البلدين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة باعتباره علم المستقبل.

وأوضح أنّه على صعيد الأوضاع الإقليمية تتوافق الرؤى تجاه أهم القضايا التي تشغل البلدين وعلى رأسها القضية المحورية للأمة العربية المتمثلة في قضية إنشاء دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى تطابق الرؤى على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن مؤخرًا كونه يبني على الحفاظ على وقف إطلاق وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

ووجه مدبولي الشكر للجزائر على دورها أثناء عضوية في مجلس الأمن عامي 2024 و2025 وكانت حجر زاوية في تبني المواقف العربية التي تغلِّب المصلحة العربية في هذا الأمر.